«Падение американского сокола»: что ждёт свежеприбывшие F-16 на Украине

Вчера 150 прочитали Украина получила долгожданную первую партию американских истребителей F-16 четвёртого поколения, по крайней мере, так сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный осведомлённый источник.
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