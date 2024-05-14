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Екатеринбург и мир

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Всероссийский конкурс «Большая перемена

Всероссийский конкурс «Большая перемена» Конкурс пользуется огромной популярностью у школьников и студентов колледжей и техникумов, с каждым годом набирая обороты.

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