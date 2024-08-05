Российские танкисты уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ

Экипажи танков Т-72 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» во время выполнения боевых задачи в ночное время уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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