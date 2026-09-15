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Bangladesh: A crude bomb explosion occurred outside the Supreme Court in Dhaka at around 13:15...

Bangladesh: A crude bomb explosion occurred outside the Supreme Court in Dhaka at around 13:15 (07:15 GMT), shortly after the International Crimes Tribunal sentenced seven former Awami League party members to death for crimes against humanity during the July Uprising.

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