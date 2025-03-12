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Царьград

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Отступают и сдаются в плен: Боевики ВСУ покидают Суджу

Отступают и сдаются в плен: Боевики ВСУ покидают Суджу

За последние сутки в плен под Суджей было взято около 40 украинских военных.Украинские военные покидают Суджу небольшими группами.

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