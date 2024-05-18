Руины Лянчжу: рассвет 5000-летней цивилизации

18 мая, «Жэньминь жибао» онлайн -- «Руины древнего города Лянчжу являются демонстрацией 5000-летней истории китайской цивилизации и сокровищем мировых цивилизаций», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравительном письме в адрес Форума «Лянчжу» в декабре 2023 года.
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