Потерянный плюшевый слоник путешествует по миру

Маленький мальчик очень расстроился из-за того, что потерял своего плюшевого слона. Но у его родителей появился шикарный план: они рассказали сыну, что его любимец на самом деле не потерялся, а просто решил отправиться в увлекательное путешествие по миру.
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