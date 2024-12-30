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«Лучший в мире – наш». Фото Винисиуса вывесили на стене штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола в честь его победы на The Best

«Лучший в мире – наш». Фото Винисиуса вывесили на стене штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола в честь его победы на The Best

Таким образом организация отметила победу нападающего «Реала» и сборной Бразилии в голосовании на The Best – награде лучшему игроку года от FIFA.

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