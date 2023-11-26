# Чернильница Давно что-то не было у нас интересных новостей, мыслей и предложений от депутата Государственной Думы господина Хамзаева.
Депутат Хамзаев предложил объявить всех россиян русскими. Почитал комментарии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Хованов
В соседней деревне я взбздулёвец (деревня на выбор), для соседней республики я русский, для иностранца я россиянин, для американцев и африканцев я евроазиат, для марсиан я землянин (или инопланетянин), для жителей других галактик я солнцепланетец. Логично. Хамзаеву без очереди орден за заслуги перед Отечеством, и сразу 1-й степени.
Ответить
2 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Не надо смешивать нации. Всё в жизни превратиться в кашу- размазню.
Ответить
2 час.
igor laptev
наши свои нации и так считают себя русскими ( с долей поправки на свою отличительность ) что добавляет даже определённого шарма каждой культуре проживающей в государстве. а тут понаехали дикари упёртые . решили что всех купят ( и ведь некоторых покупают вон хамзаева купили!) и чё? все российские мусульмане лягут растопырив ноги под взбесившихся беспредельщиков? типа они единоверцы? не верю!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии