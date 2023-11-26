Депутат Хамзаев предложил объявить всех россиян русскими. Почитал комментарии

Виктор Хованов В соседней деревне я взбздулёвец (деревня на выбор), для соседней республики я русский, для иностранца я россиянин, для американцев и африканцев я евроазиат, для марсиан я землянин (или инопланетянин), для жителей других галактик я солнцепланетец. Логично. Хамзаеву без очереди орден за заслуги перед Отечеством, и сразу 1-й степени.

anna_n8mailru Надежда Антошкина Не надо смешивать нации. Всё в жизни превратиться в кашу- размазню.