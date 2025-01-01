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О вреде куренияКурение - одна из самых значительных угроз здоровью человека. По данным Всемирной организация здравоохранения...

О вреде куренияКурение - одна из самых значительных угроз здоровью человека. По данным Всемирной организация здравоохранения...

О вреде куренияКурение - одна из самых значительных угроз здоровью человека. По данным Всемирной организация здравоохранения ежегодно табак приводит почти к 7 миллионам случаев смерти, из которых более 6 миллионов случаев происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 890 000 - среди некурящих людей, подвергающихся воздействию  .

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