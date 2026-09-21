Аферисты лишили туляков более миллиона рублей

Шесть жителей Тульской области стали жертвами мошенников за выходные.Шесть жителей Тульской области стали жертвами мошенников за выходные.
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