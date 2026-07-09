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Netflix Worried About Shows Losing Viewers After One Season, Searching For Answers (Report)

Netflix Worried About Shows Losing Viewers After One Season, Searching For Answers (Report)

Netflix shows keep bleeding viewers after their premiere season. Why does the streaming service routinely lose its audience between seasons?Netflix shows keep bleeding viewers after their premiere season.

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