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Петербургский дневник

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Вертолеты Ми-35 и Ка-52 поразили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области

Были задействованы авиационные средства поражения Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 нанесли удар по замаскированной украинской военной технике в Харьковской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства обороны России.

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