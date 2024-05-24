Вертолеты Ми-35 и Ка-52 поразили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области

Были задействованы авиационные средства поражения Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 нанесли удар по замаскированной украинской военной технике в Харьковской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства обороны России.
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