Госдеп обязал Boeing выплатить $51 млн за передачу технических данных в Китай

Госдепартамент США обязал американскую корпорацию Boeing выплатить штраф в размере 51 млн долларов за нарушение экспортных ограничений, которые касались несанкционированной передачи технических данных за пределы страны,, в том числе в Китай, сообщили в ведомстве.
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