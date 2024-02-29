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Госдеп обязал Boeing выплатить $51 млн за передачу технических данных в Китай

Госдепартамент США обязал американскую корпорацию Boeing выплатить штраф в размере 51 млн долларов за нарушение экспортных ограничений, которые касались несанкционированной передачи технических данных за пределы страны,, в том числе в Китай, сообщили в ведомстве.

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