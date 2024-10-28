Сельская олимпиада для школьников стартовала в Карагандинской области

Участвуют 1652 школьника из всех районов региона. Задания олимпиады отличаются от традиционных тестов: они направлены на оценку логического, математического и пространственного мышления, грамотности чтения и владения казахским языком.
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