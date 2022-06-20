Музыка: Что такое «Чунга-Чанга», почему «В траве сидел кузнечик» полюбили с третьего раза и другие факты о популярных детских песнях

У детских песен очень важная миссия, ведь на них растет не одно поколение. Большинство из них появились еще во времена Советского Союза, но они не теряют актуальности до сих пор.
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