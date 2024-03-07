Максим Галкин* заговорил на украинском языке

После того как россияне отказались от Максима Галкина*, шоумен пытается найти себе новую аудиторию. Такой вывод сделали пользователи Сети, которые заметили, что артист начал разговаривать на других языках.
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