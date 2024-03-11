Спутниковые снимки подтвердили, что Саудовская Аравия не только анонсирует новые проекты, но и строит

Строительная площадка башен Epicon / © Google Снимки, размещенные на картах Google, показывают прогресс в создании горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» и двух футуристических башен Epicon.
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