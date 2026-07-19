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Царьград

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Депутаты и жители округа обсудили инициативные проекты до 2027 года

Депутаты и жители округа обсудили инициативные проекты до 2027 года

В мероприятии приняли участие депутаты округа, члены Общественной палаты и общественных советов, представители ветеранской организации, женсоветов, органов территориального общественного самоуправления (ТОС), а также активные жители.

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