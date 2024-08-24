Ямальские ученые начали обработку данных после завершения 26-го сезона в Еркуте

В стационаре Еркута на Ямале ученые завершили 26-й сезон летних полевых работ. Они выполнили все поставленные задачи и приступают к обработке полученных в экспедиции материалов, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии