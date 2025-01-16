Дивиденд Х5 может составить 538 рублей на акцию

У нас позитивный взгляд на акции ИКС 5. Целевая цена на горизонте года – 3700 рублей. Часть средств, накопленных за период невыплаты дивидендов, может быть направлена в пользу акционеров — есть вероятность крупных разовых выплат.
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