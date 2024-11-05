В США предотвратили попытку теракта на электростанции

Житель американского штата Теннесси, 24-летний Скайлер Филлипи, был задержан по подозрению в попытке применения оружия массового поражения и повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.
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