Вокруг света: Как любимые французские сыры оказались под угрозой исчезновения: Сырный коллапс

Французские сыры в беде. Недавно Национальный центр научных исследований Франции (CNRS) выразил опасения, что в ближайшее время такие популярные сорта французских сыров, как Камамбер, Бри и другие сыры с плесенью, могут исчезнуть из продажи.
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