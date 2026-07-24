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Газета.ру

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Ортопед Игнатов: плоскостопие может стать причиной изменения прикуса

Ортопед Игнатов: плоскостопие может стать причиной изменения прикуса

Нарушения в работе стоп, в том числе плоскостопие, могут стать причиной изменений прикуса. Об этом газете "Известия" сообщил травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.

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