Ортопед Игнатов: плоскостопие может стать причиной изменения прикуса

Нарушения в работе стоп, в том числе плоскостопие, могут стать причиной изменений прикуса. Об этом газете "Известия" сообщил травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.
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