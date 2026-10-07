Происшествия
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Происшествия

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В Магаданской области полицейскими выявлены факты неуплаты предпринимателем налогов на сумму более 760 млн рублей и невыплаты зарплаты работникам на сумму более 132 млн рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области во взаимодействии с представителями УФСБ региона и налоговой службы выявлены факты неуплаты налогов предпринимателем.

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