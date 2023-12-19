Греция намерена ввести разрешения для мигрантов сроком на три года

В законопроекте консервативного правительства Афин (Греция) говорится, что мигранты и просители убежища, прожившие в стране не менее трех лет, не имеющие судимости и получившие предложение о работе, могут подать заявление на получение нового вида на жительство до декабря 2024 года.
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