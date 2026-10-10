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ВСУ атаковали Пензенскую область, сбит один беспилотник

ВСУ атаковали Пензенскую область, сбит один беспилотник

Пензенская область ночью 10 октября подверглась атаке украинских беспилотников. Силами ПВО над Пензой был сбит один дрон, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

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