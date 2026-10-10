ВСУ атаковали Пензенскую область, сбит один беспилотник

Пензенская область ночью 10 октября подверглась атаке украинских беспилотников. Силами ПВО над Пензой был сбит один дрон, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
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