Листай.ру [СМИ]

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ВИДЕО: «Ланцеты» научили поражать технику врага дистанционно

ВИДЕО: «Ланцеты» научили поражать технику врага дистанционно

В СМИ впервые показали видео работы барражирующего боеприпаса «Ланцет» (Изделие 53), который теперь поражает технику врага дистанционно.

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