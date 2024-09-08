8 сентября народный календарь чествует Наталью Овсяницу (Натальин день). Одна из главных традиций — печь блины, причем овсяные.
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8 сентября народный календарь чествует Наталью Овсяницу (Натальин день). Одна из главных традиций — печь блины, причем овсяные.