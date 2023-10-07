Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Уголовные дела и длительные сроки заключения: в России продолжается поимка шпионов и диверсантов

Уголовные дела и длительные сроки заключения: в России продолжается поимка шпионов и диверсантов

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали 28-летнего местного тракториста Ивана Ф., намеревавшегося перейти на Украину для службы в «Легионе «Свобода России» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

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