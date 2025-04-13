Богатым во Франции пригрозили увеличением налогов

Глава Минфина Франции Эрик Ломбар заявил, что налоги для наиболее обеспеченной части французов, которые в 2025 году было решено временно повысить ради сокращения бюджетного дефицита, могут повысить на постоянной основе.
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