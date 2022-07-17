Спорт и диета

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Список здоровых покупок в магазине

Список здоровых покупок в магазине

Обратите внимание: Что бы такое съесть, чтобы похудеть? Ловите список продуктов. Белки:  • Мясо (говядина, кролик, телятина)  • Птица (филе курицы, индейки)  • Рыба (белая нежирная – хек, дорадо, тилапия, судак)  • Яйца (куриные, перепелиные )  • Твердый сыр до 20%  • Творожный сыр  • Обезжиренный творог до 5% Зерновые:  • Бездрожжевой хлеб (цельнозерновой, ржаной, из обдирной муки, с отрубями)   • Макароны из твердых сортов пшеницы   • Крупы (бурый рис, гречка, овсянка, пшено, булгур, киноа, ячменная)  • Бобовые (чечевица разная, фасоль разная, маш, горох)  • Хлопья, мюсли, гранола (не обжаренные, неглазированные, без орехов и семечек) Фрукты:  • Фрукты (любые кроме банана и винограда)  • Ягоды (любые свежие или замороженные)  • Сухофрукты (курага, чернослив, сушеные яблоки, изюм) Овощи:  • Овощи свежие (красного, желтого, зеленого цвета)  • Овощи замороженные (смеси)  • Листовые салаты (руккола, айсберг, корн, щавель, шпинат)  • Зелень Жиры:  • Растительное нерафинированное масло   • Орехи   • Сметана 10-15%  • Авокадо Молочные продукты:  • Молоко до 2,5%  • Йогурт до 2,5% (без добавок)  • Кефир до 2,5%  • Ряженка до 3 % Вода Специи и приправы #еда #похудеть #диета #какпохудеть #диетолог #психолог #рпп #рецепты #мудрость #пп Больше интересных статей здесь: Диета.

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