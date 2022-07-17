Список здоровых покупок в магазине

Обратите внимание: Что бы такое съесть, чтобы похудеть? Ловите список продуктов. Белки: • Мясо (говядина, кролик, телятина) • Птица (филе курицы, индейки) • Рыба (белая нежирная – хек, дорадо, тилапия, судак) • Яйца (куриные, перепелиные ) • Твердый сыр до 20% • Творожный сыр • Обезжиренный творог до 5% Зерновые: • Бездрожжевой хлеб (цельнозерновой, ржаной, из обдирной муки, с отрубями) • Макароны из твердых сортов пшеницы • Крупы (бурый рис, гречка, овсянка, пшено, булгур, киноа, ячменная) • Бобовые (чечевица разная, фасоль разная, маш, горох) • Хлопья, мюсли, гранола (не обжаренные, неглазированные, без орехов и семечек) Фрукты: • Фрукты (любые кроме банана и винограда) • Ягоды (любые свежие или замороженные) • Сухофрукты (курага, чернослив, сушеные яблоки, изюм) Овощи: • Овощи свежие (красного, желтого, зеленого цвета) • Овощи замороженные (смеси) • Листовые салаты (руккола, айсберг, корн, щавель, шпинат) • Зелень Жиры: • Растительное нерафинированное масло • Орехи • Сметана 10-15% • Авокадо Молочные продукты: • Молоко до 2,5% • Йогурт до 2,5% (без добавок) • Кефир до 2,5% • Ряженка до 3 % Вода Специи и приправы #еда #похудеть #диета #какпохудеть #диетолог #психолог #рпп #рецепты #мудрость #пп Больше интересных статей здесь: Диета.