CITIC Group раскрывает свои планы в области ИИ

Компания CITIC Group будет стремиться разработать более 50 глубоких приложений на основе искусственного интеллекта для создания конкретных моделей фундамента для различных отраслей, заявил государственный финансовый конгломерат в ходе четырехдневной Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2024, проходящей в Шанхае с 4 июля.