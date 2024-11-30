Посол Германии Ламбсдорфф отказался давать оценку "плана победы" Зеленского

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф отказался комментировать представленный украинским лидером Владимиром Зеленским так называемый "план победы" Украины, дипломат сообщил, что множественные инициативы Киева рассматривают в совокупности.
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