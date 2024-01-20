Подтверждающее видео. Флаг РФ в Богдановке (Артемовское направление. недалеко от Часов Яра).На утро бои в поселке еще продолжались.
Флаг РФ в Богдановке
Комментарии
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Андрей
Российским воинам СЛАВА!
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15 час.
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Подтверждающее видео. Флаг РФ в Богдановке (Артемовское направление. недалеко от Часов Яра).На утро бои в поселке еще продолжались.
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