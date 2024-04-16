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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о словах Макрона про олимпийское перемирие: «На время Олимпиады войны всегда прекращают. Так что это не новости»

Ранее президент Франции заявил о планах добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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