Аналитики сообщили о росте в России числа кибератак с целью кражи средств компаний

Руководитель Лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. Антон Величко рассказал RT, что за девять месяцев 2023 года эксперты зафиксировали сильный рост числа кибератак на российские компании со стороны финансово мотивированных хакеров.
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