С 1 сентября в России вступают требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. Эти меры станут завершающим этапом реализации постановления правительства РФ № 550 "Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных", принятого в 2023 году.