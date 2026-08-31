С 1 сентября в России вступают требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. Эти меры станут завершающим этапом реализации постановления правительства РФ № 550 "Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных", принятого в 2023 году.
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