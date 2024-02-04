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Макрон «подставил» ЕС: Лавров объяснил, как Россия ответит на «кузькину мать» Европы

Макрон «подставил» ЕС: Лавров объяснил, как Россия ответит на «кузькину мать» Европы

Вчера 21K прочитали Макрон тоже решил грозить «кузькиной матерью» и стучат тапком по трибуне, как это ни трудно себе представить.

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Александр Макеев
Резюме: в час икс каждая страна НАТО-ЕС получить причитающуюся ей тотальную смертоносную долю ответно-встречной стратегической триадой от России-матушки! Все от трибалтийских вымиратов с Польшей, Финляндией, Швецией, Румынией, Болгарией, Венгрией, Словакией, Чехией, Германией, Францией, Великобританией, Бельгией, Норвегией, Италией, Турцией, Данией... до Испании, Португалии и Исландии, а также Канады, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи... Как говорится, у России все вражеские цели тысячи раз давно намечены и успешно пристреляны в штабных стратегических играх! Ни одна вражеская страна и ни один житель вражеской страны не выживут!!!
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