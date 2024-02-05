Израильские политики и активисты осудили ЦАХАЛ за учения с имитацией похищения палестинцев еврейскими поселенцами

Ряд членов израильского правительства и гражданские активисты осудили Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) за учения, в которых было сымитировано нападение с похищением палестинцев еврейскими поселенцами, – сообщает в понедельник, 5 февраля, The Times of Israel.
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