Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • лина любимцева
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"Незаконная миграция – это один из самых действенных инструментов иностранных спецслужб. Который, если с ним ничего не делать, может в самом деле взорвать Россию изнутри" — Андрей Луговой

"Незаконная миграция – это один из самых действенных инструментов иностранных спецслужб. Который, если с ним ничего не делать, может в самом деле взорвать Россию изнутри" — Андрей Луговой

У соответствующей интересам России миграционной политики появился мощный союзник. Представители патриотических движений, студенческих организаций – да и вообще все граждане России, у кого есть конкретные идеи относительно мер контроля миграции и пресечения её незаконных форм, могут обращаться в ЛДПР.

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