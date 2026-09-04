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ВЕСТИ КРЫМ

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Дмитрий Мильгевский станет врио главы администрации Нижнегорского района

Дмитрий Мильгевский станет врио главы администрации Нижнегорского района

Как сообщил депутат Госсовета РК Иван Манучаров, временно исполняющим обязанности главы Нижнегорского района станет Дмитрий Мильгевский.

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