FiNE-NEWS

1 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    Грабли не старые, но похожие. До обеспечения политической  надёжности и экономической осмысленности новообразования Е...«На старые грабли...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    И станет Польша одним из регионов Белоруссии и России.... Варшавская область... А там к ним подтянется и Таллинская, ...Польша, объединив...
  • Александр Кутуев
    Военная хитрость? Видимо, тогда и военная тайна? А что-же ты, падла, сдал всех своих?В Киеве назвали с...

Семь самых больших животных, когда-либо живших на нашей планете

Семь самых больших животных, когда-либо живших на нашей планете

Zefirka > Животные > Семь самых больших животных, когда-либо живших на нашей планете Исполинские гигантопитеки, чудовищный мегалодон, гигантская титанобоа – эти и другие реликтовые монстры признаются крупнейшими организмами в истории планеты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх