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"Известия": в России хотят ужесточить контроль за частным майнингом

"Известия": в России хотят ужесточить контроль за частным майнингом

В России планируют за частным майнингом, пишут "Известия". Экспертный совет при правительстве предлагает сравнивать заявленное и фактическое использование мощности посредством дистанционных проверок через счетчики.

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