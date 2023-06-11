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Российский сапер с позывным «Кирпич» рассказал, что украинские саперы оставляют неактивированные мины с посланиями к примирению

Российский сапер с позывным «Кирпич» рассказал, что украинские саперы оставляют неактивированные мины с посланиями к примирению

Российский сапер с позывным "Кирпич" рассказал, что служащие в украинских войсках саперы оставляют неактивированные мины с различными посланиями, в том числе к примирению.

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