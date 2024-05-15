Барков об эмоциях Мориса на скамейке: «Не думаю, что это был срыв. Он просто пытался донести до «Флориды» мысль, что нужно играть усерднее»

«Пантерс» уступили «Бостону» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:2, 3-2). Во время телевизионного тайм-аута во втором периоде при счете 0:1 (7:17 по броскам в створ) Морис собрал игроков на скамейке и обратился к ним с эмоциональной речью на повышенных тонах.