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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барков об эмоциях Мориса на скамейке: «Не думаю, что это был срыв. Он просто пытался донести до «Флориды» мысль, что нужно играть усерднее»

Барков об эмоциях Мориса на скамейке: «Не думаю, что это был срыв. Он просто пытался донести до «Флориды» мысль, что нужно играть усерднее»

«Пантерс» уступили «Бостону» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:2, 3-2).  Во время телевизионного тайм-аута во втором периоде при счете 0:1 (7:17 по броскам в створ) Морис собрал игроков на скамейке и обратился к ним с эмоциональной речью на повышенных тонах.

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