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Foreign Policy: дипломаты из РФ всегда впечатляли США своей подготовленностью

Foreign Policy: дипломаты из РФ всегда впечатляли США своей подготовленностью

Подготовленность российских переговорщиков всегда впечатляла представителей Соединенных Штатов. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

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