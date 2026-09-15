Foreign Policy: дипломаты из РФ всегда впечатляли США своей подготовленностью

Подготовленность российских переговорщиков всегда впечатляла представителей Соединенных Штатов. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.
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