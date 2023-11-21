Токен криптобиржи Binance вырос после сообщения о том, что США добиваются урегулирования

Токен криптобиржи Binance демонстрирует уверенный рост и уже увеличился на целых 8,5%. Это происходит на фоне ожиданий, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа успешно решает свои нормативные проблемы.
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