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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Шерки 3+2 в АПЛ. Хавбек лучший по очкам в «Сити» и 3-й в лиге

Полузащитник « Манчестер Сити » Райан Шерки забил « Сандерленду » (3:2, первый тайм) в 5-м туре АПЛ .

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