Почему скорость езды на навигаторе отличается от реальной

Системы навигации стали незаменимыми помощниками для многих водителей. Они позволяют без проблем ориентироваться в другом городе, выбирать оптимальный маршрут, исходя из дорожной ситуации, и заранее сообщают о камерах автоматической фиксации нарушений ПДД.
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