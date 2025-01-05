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Почему скорость езды на навигаторе отличается от реальной

Почему скорость езды на навигаторе отличается от реальной

Системы навигации стали незаменимыми помощниками для многих водителей. Они позволяют без проблем ориентироваться в другом городе, выбирать оптимальный маршрут, исходя из дорожной ситуации, и заранее сообщают о камерах автоматической фиксации нарушений ПДД.

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